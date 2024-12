S. MARINELLA – Il Comitato Sud chiama Nord di Stefano Marino, protesta per le condizioni in cui versa la città. “I cittadini ci segnalano continuamente situazioni di incuria, degrado e abbandono nei rioni della città – spiega Marino - è nostro dovere, come Comitato, di portare tali segnalazioni all’attenzione dell’amministrazione e chiedere di intervenire. Per questo siamo veramente stufi dell’atteggiamento sprezzante ed arrogante con cui questa giunta risponde a ogni segnalazione e dell’inerzia dell’assessore al patrimonio comunale, senza rispetto per i cittadini e lo vogliamo segnalare pubblicamente. L’ultimo caso è stato quello della segnalazione sul degrado dell’immobile sito in lungomare Marconi, sede di diversi uffici pubblici, una situazione da tempo sotto gli occhi di tutti ed evidenziata dalle foto allegate. L’assessore al patrimonio, con la consueta inerzia nei fatti e nelle parole non porta a conoscenza la giunta delle incresciose condizioni in cui versa l’immobile. Sarebbe bene che il presidente del consiglio ed il sindaco richiamassero l’assessore ad un maggior rispetto verso le istanze dei cittadini ed una maggiore cura del patrimonio immobiliare comunale. All’assessore vogliamo semplicemente dire di rassegnarsi, perché il nostro comitato continuerà a portare la voce dei cittadini alla sua attenzione e a puntare i fari sulle molte mancanze di questa amministrazione, anche se questo rovina la narrazione di efficienza ossessivamente propagandata in questi anni, a suon di frettolosi tagli di nastri miracolosamente spariti dopo la campagna elettorale”.

