CIVITAVECCHIA – È l’assessore Stefano Giannini, sui propri canali social, ad annunciare oggi il completamento dell’ennesimo ripristino della spiaggia della Marina, «di nuovo perfettamente fruibile». La notizia arriva dopo il maltempo delle scorse settimane che aveva di fatto «cancellato» l’arenile.

La linea dell’amministrazione resta quella degli interventi puntuali: «Ripristinare la spiaggia costa circa 4.000 euro a intervento, da ripetere 3 o 4 volte a stagione. Una barriera emersa, per proteggerla definitivamente, costerebbe almeno 4,5 milioni di euro, fondi che al momento non sono disponibili». Nell’attesa di una soluzione strutturale, spiegano dagli uffici, questa è ritenuta «la via più sostenibile per garantire la piena fruibilità per tutti».

Non mancano però le reazioni critiche sotto i post: diversi utenti si domandano se, a ogni mareggiata, per tornare a usufruire della spiaggia sarà necessario attendere più di una settimana prima del ripristino. Una preoccupazione che si somma all’incertezza sulle risorse per l’opera definitiva.

Intanto l’intervento odierno è stato ultimato e la Marina risulta «sistemata e completamente utilizzabile» e, stando a quanto scritto più volte dall’assessore stesso, si andrà avanti così fino a quando non ci saranno finanziamenti idonei alla realizzazione di una protezione più stabile.

