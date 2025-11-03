CIVITAVECCHIA - Sopralluogo questa mattina da parte del consigliere regionale Emanuela Mari ai lavori in corso nel quartiere di Campo dell’Oro, dove sono stati avviati i cantieri per la messa in sicurezza di via Campania antistante le scuole, del tratto di strada adiacente l’asilo, di via don Giovanni Minzoni (strada di collegamento tra viale Lazio e viale De Gasperi nei pressi del mercatino) e di un tratto di Via Guastatori del Genio fino all’ingresso delle scuole elementari.

«Si tratta di opere interamente ideate e progettate durante la giunta Tedesco e finanziate, con la legge 14, nel mio primo anno di mandato da consigliere regionale – ha ricordato Mari – un impegno che va a trasformarsi concretamente in un miglioramento della qualità della vita per i cittadini del Lazio e, in questo caso, in particolare di una periferia di Civitavecchia che ne aveva bisogno. È il punto di arrivo di un percorso per il quale ringrazio gli ex assessori Roberto D’Ottavio e Daniele Perello e gli uffici del Comune, in particolare i lavori pubblici».