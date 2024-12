CIVITAVECCHIA – «Buone notizie dalla Regione Lazio per la città di Civitavecchia. Grazie all’approvazione della delibera di giunta regionale n. 675/2023 arriveranno sostanziosi finanziamenti per la messa in sicurezza delle infrastrutture urbane della nostra città. Tra gli altri, ci tengo a segnalare gli oltre 2,5 milioni di euro che vengono destinati all’Ater di Civitavecchia per l’efficientamento energetico e il consolidamento di diversi stabili di edilizia popolare e i circa 500 mila euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione urbana di via Betti. Quest’ultima molto importante per me perché seguo la vicenda da tempo insieme a molti residenti del quartiere».

È quanto dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio, di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari che commenta con soddisfazione i nuovi finanziamenti regionali destinati a Civitavecchia.

«L’approvazione di questa importante delibera - aggiungere Emanuela Mari - rappresenta un ulteriore sostegno che la Regione offre alla città di Civitavecchia, che si traduce in un investimento concreto sulla qualità della vita e sui servizi da garantire ai cittadini. Un'ulteriore prova di come la filiera Comune-Regione e Governo di centrodestra riesca a portare enormi benefici al territorio in termini di sviluppo e di buona amministrazione della cosa pubblica. Un risultato che mi sprona a continuare a lavorare per la mia comunità, con buona pace di chi, per questioni caratteriali, proprio non riesce a non attaccare gli alleati di turno».