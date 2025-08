CIVITAVECCHIA – Un importante stanziamento di fondi regionali porterà benefici concreti ai comuni costieri del Lazio, con interventi mirati alla riqualificazione degli arenili e al sostegno dell’economia del mare. Lo ha annunciato il Consiglio regionale al termine di una lunga seduta dedicata all’assestamento di bilancio, approvato su proposta dell’assessore Marco Righini.

Il pacchetto prevede 8 milioni di euro per il litorale, destinati a far scorrere la graduatoria del bando per la riqualificazione delle spiagge e dei lungomare. Una misura che interessa direttamente territori come Civitavecchia, Santa Marinella, Minturno, Anzio e Nettuno, inizialmente esclusi dal primo finanziamento. Per Civitavecchia si tratta di 1.020.000 euro per il miglioramento e messa in sicurezza degli accessi agli arenili e alle aree marittime demaniali.

«Con questa manovra la Regione Lazio scende concretamente al fianco del territorio – ha dichiarato Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia –. L’intervento sugli arenili rappresenta un sostegno fondamentale al tessuto economico legato al turismo balneare. Ma non ci siamo fermati qui: abbiamo previsto anche 120mila euro di ristori per i pescatori di Civitavecchia, che non potranno uscire in mare durante i lavori di apertura della nuova bocca levante del porto».

Mari ha sottolineato l’approccio sistemico della giunta Rocca, che nell’assestamento ha dato spazio anche a capitoli dedicati allo sport per il sociale e ai servizi sociosanitari nelle scuole e nelle RSA. «La nostra istituzione – ha aggiunto – si conferma un interlocutore affidabile per le comunità locali».