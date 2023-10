CIVITAVECCHIA – La Democrazia Cristiana ha conferito, nella personale del segretario politico nazionale, l’onorevole Salvatore Cuffaro, la nomina di coordinatore di Civitavecchia e della provincia a nord di Roma a Marco De Caro.

«Oggi la Democrazia Cristiana è di nuovo presente nel nostro comprensorio – ha spiegato De Caro – sarà al mio fianco il vice coordinatore Vincenzo Biferali, presidente della terza circoscrizione nell’amministrazione De Sio e tutto il gruppo che ha sempre creduto nella mia persona, uomini umili che hanno sempre creduto nello sviluppo della nostra città e del territorio. Porteremo avanti gli ideali della Dc, contro ogni forma di mercenarismo politico, di molti che con la politica fanno i propri interessi. La Democrazia Cristiana apre ai giovani e agli anziani che hanno sempre creduto in lei, in un miglioramento di vita e in aiuto delle famiglie bisognose. Saremo presente alle elezioni amministrative ed europee con orgoglio per il nostro Paese, l’Italia».