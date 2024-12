CERVETERI - Sono ormai diventati "invisibili" i marciapiedi sul territorio etrusco. Le sterpaglie e le erbe infestanti li hanno letteralmente sommersi rendendo impossibile il passaggio ai pedoni. Una situazione di degrado del territorio più volta denunciata dagli stessi residenti e che ora i consiglieri di Fratelli d'Italia Luigino Bucchi e Salvatore Orsomando hanno deciso di portare in discussione nella massima assise cittadina tramite un'interrogazione.

«Si tratta di una situazione che si protrae da anni e per la quale non dovrebbe essere difficile predisporre un servizio accurato a partire dall'inizio della primavera, periodo di maggiore necessità - scrivono i due consiglieri comunali - I cittadini spesso sono costretti a giocare a "mosca cieca" per attraversare la strada, costretti ad invadere con i mezzi metà della corsi d'attraversare, prima di avere una corretta visuale». Una situazione che con l'andare del tempo rischia di diventare «sempre più critica» con un «aumento del disagio per mezzi e pedoni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA