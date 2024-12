VETRALLA – Passione Civile intende rendere pubblica una «situazione di emergenza« riguardante «il gravissimo disagio in cui versano da tempo alcune località del comune di Vetralla, in primis la frazione di Tre Croci» Si tratta, in particolare, della «mancanza di erogazione di acqua per il consumo umano, con le immaginabili conseguenze per le famiglie interessate dalla problematica», affermano.

Passione civile intende, a tal proposito, «richiamare tutte le autorità preposte alle proprie responsabilità - spiegano nella nota - in primo luogo il sindaco in qualità di autorità sanitaria locale e di autorità per le emergenze», sottolineano da Passio Civile in una nota.

«La mancanza di erogazione di acqua per il consumo umano, che si presenta in vari momenti della giornata - spiegano ancora nella nota - , provoca l’interruzione di un servizio essenziale che di diritto spetta a tutti i cittadini».

Passione Civile chiede quindi, in conclusione, «un intervento urgente al fine di risolvere la problematica suddetta, con tutti i mezzi possibili, amministrativi e tecnici», conclude la nota.

