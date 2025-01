CIVITAVECCHIA – «Negli ultimi giorni si è acceso un dibattito pubblico in merito all’intensificazione dei controlli per garantire il decoro urbano e il rispetto delle regole nella gestione degli animali domestici. Il nostro intento è sempre stato quello di migliorare la vivibilità della città, non di imporre misure repressive, ma di sensibilizzare e responsabilizzare tutti i cittadini su un tema che ci sta particolarmente a cuore».

Lo scrive il gruppo consiliare del M5S che interviene dopo le polemiche di questi giorni scaturite dall’annuncio del futuro intensificarsi dei controlli da parte della Guardia ecozoofila sui civitavecchiesi a passeggio con il proprio animale domestico.

«Il consigliere Flavio Fustaino – continuano i pentastellati -, con entusiasmo e spirito di servizio, ha voluto richiamare l’attenzione su un problema sentito dalla comunità: la necessità che tutti i proprietari di cani contribuiscano a mantenere puliti gli spazi pubblici. Purtroppo, il messaggio è stato in parte frainteso, generando preoccupazioni che non erano nelle sue intenzioni. Vogliamo ribadire con totale trasparenza che non c’è alcuna volontà di penalizzare chi possiede un cane. Anzi, riconosciamo il valore della convivenza civile tra cittadini e amici a quattro zampe. Per questo motivo, sarà nostra premura chiarire ogni aspetto del regolamento affinché le norme siano applicate con buon senso, senza inutili rigidità, ma con l’unico obiettivo di garantire pulizia e rispetto degli spazi comuni. Il consigliere Flavio Fustaino, che con dedizione e impegno lavora per il bene della città, continuerà a portare avanti proposte utili e a migliorare il proprio modo di comunicare con il supporto dell’intero gruppo. Il confronto con i cittadini è per noi fondamentale – concludono –, e siamo sempre aperti a suggerimenti e proposte per rendere Civitavecchia una città più decorosa e accogliente per tutti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA