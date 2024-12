CIVITAVECCHIA – Enzo D'Anto' è il nuovo capogruppo in Consiglio comunale per il M5S.

«Ringraziamo Daniela Lucernoni che resta consigliere comunale e che gode della nostra stima assoluta – hanno spiegato da M5S – come gruppo consiliare ci siamo sempre contraddistinti per la coesione e la comunione di intenti e questa decisione è frutto del lavoro di squadra che abbiamo portato avanti in questi anni con profondo senso di responsabilità. Ad Enzo vanno i nostri migliori auguri per questo nuovo incarico».