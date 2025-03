CIVITAVECCHIA – «Il recente voto sulle spese per l’armamento europeo ha rappresentato un passaggio di grande rilievo per il nostro Partito. In questa fase cruciale, avremmo dovuto dimostrare unità e coesione attorno alla linea politica indicata con chiarezza dalla nostra Segretaria, onorevole Elly Schlein».

Lo dice il segretario del Partito democratico di Civitavecchia Enrico Luciani.

«Tale linea – prosegue -, volta a promuovere la pace e il disarmo, ha cercato di preservare l’unità interna del Partito attraverso una mediazione di alto profilo, finalizzata a costruire un’Europa più coesa e solidale. La prospettiva di un’Europa federale, concepita come una vera “Federazione di Stati Uniti d’Europa”, deve precedere qualsiasi ipotesi di costituzione di forze armate comuni. Un simile approccio, come sottolineato dalla Segretaria Schlein, si ispira all’esempio delle Nazioni Unite e si qualifica come uno strumento di difesa collettiva al servizio della pace sul continente, scongiurando la deriva verso nazionalismi e sovranismi che alimenterebbero divisioni e possibili conflitti. Chi ha espresso voto favorevole, contravvenendo alla linea espressa, ha mostrato di non possedere l’adeguata lungimiranza per far valere con incisività le ragioni della pace e del disarmo. Un Partito di centrosinistra deve presentarsi con un’identità chiara e un percorso politico in grado di offrire sicurezza, fiducia e certezza della propria direzione strategica. In conclusione, ribadisco l’assoluta necessità di un Partito Democratico unito, privo di contrapposizioni interne incomprensibili ai cittadini e pienamente compatto nel sostegno alla Segretaria Elly Schlein. La linea politica da lei espressa rappresenta, a mio avviso, l’unica strada percorribile per garantire sviluppo, stabilità e pace, sia per l’Italia sia per l’Europa. A tale strategia – conclude Luciani – offro la mia piena e incondizionata fiducia, convinto che soltanto attraverso l’unità e la leale collaborazione potremo affrontare e vincere le sfide future».

©RIPRODUZIONE RISERVATA