CIVITAVECCHIA «Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà e vicinanza alle imprese locali e ai lavoratori della centrale di Torrevaldaliga Nord, che stanno attraversando un momento estremamente delicato a causa delle incertezze per il futuro e, come notizia delle ultime ore, a causa di ulteriori tagli da parte di Enel relativi ai budget delle manutenzioni».

Lo dichiara l’opposizione unita in una nota a firma di Antonio Giammusso, Giancarlo Frascarelli, Luca Grossi, Massimiliano Grasso, Mirko Mecozzi, Nora Costantini, Paolo Poletti e Simona Galizia.

«In questo periodo di grande incertezza – continuano -, comprendiamo pienamente le loro preoccupazioni per le possibili ripercussioni occupazionali e per il rischio concreto di una nuova crisi economica che potrebbe colpire duramente il nostro territorio. Le imprese e i lavoratori locali sono il cuore pulsante dell'economia cittadina, e oggi più che mai meritano il sostegno di tutti. Le decisioni che riguardano il futuro di un'infrastruttura così importante non possono e non devono essere prese senza tenere conto delle famiglie e dei lavoratori coinvolti. Il nostro territorio non può permettersi di subire ulteriori perdite in termini di occupazione e stabilità economica. Ci auguriamo che, parallelamente alle azioni da porre in essere partendo dal tavolo interministeriale sul futuro economico del territorio, l'amministrazione comunale si faccia promotrice di un dialogo urgente con Enel – concludono dall’opposizione -, per assicurarsi che le imprese locali e i loro lavoratori siano tutelati e supportati adeguatamente, fin da subito, nel percorso di uscita dal carbone, di ristrutturazione, reskilling e riqualificazione».

