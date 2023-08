FIUMIICNO - «Abbiamo presentato una mozione per ripristinare il ‘posto occupato’ tra le fila dei banchi del Consiglio comunale di Fiumicino e dedicato alle donne vittime di violenza». Lo dichiarano congiuntamente in un comunicato stampa le consigliere dei gruppi di opposizione Barbara Bonanni (SI e Reti Civiche), Erica Antonelli (PD), Valentina Giua (PD), Paola Meloni (Lista civica Ezio Sindaco).

«Lo avevamo chiesto a gran voce durante il primo consiglio comunale di questa nuova consiliatura – dicono – ma, nonostante le rassicurazioni, ancora il nulla».

«Quel posto – spiegano le consigliere – nasce dalla volontà del vecchio consiglio comunale che, all’unanimità dei presenti, votò un ordine del giorno per istituirlo, in memoria di tutte le donne morte ammazzate per mano degli uomini che dicevano di amarle. Un simbolo e un messaggio potente, quello che volevamo lanciare, affinché quel posto ci ricordasse che ogni 3 giorni una donna è vittima di femminicidio. Il fatto che questo messaggio sia stato rimosso, che non parta più dall’Aula consiliare ci dispiace e ci sorprende – aggiungono le consigliere – del resto, si tratta solo di ripristinare, su uno scranno dell’Aula consiliare, la maglietta riportante il logo della campagna di sensibilizzazione sociale e contro la violenza sulle donne. Un tema che dovrebbe unirci tutti e su cui continueremo a batterci e a lavorare.La mozione è stata firmata anche da tutti i consiglieri uomini dell’opposizione », concludono.