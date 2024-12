SANTA MARINELLA – Oggi alle 13, l'onorevole Cateno De Luca leader della lista “Libertà” e sindaco di Taormina, sarà a Santa Marinella e più precisamente a piazza Trieste, invitato dal presidente del “Comitato Sud chiama Nord Santa Marinella” Massimo Borriello e dal rappresentante della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino, per conoscere la Perla del Tirreno e per parlare di politica, in vista delle elezioni europee.

Sul fronte leghista, invece, Giuseppe Maddaloni, commissario della Lega Salvini Premier Santa Marinella e Santa Severa, invita tutti i cittadini a partecipare a un evento speciale presso l'ex terrazza di Largo Padre Reginaldo Giuliani, sabato alle 18.

“Si tratta di un flashmob – dice Maddaloni - organizzato in collaborazione con i partiti di centrodestra, volto a commemorare il primo anniversario dell'atto nefasto perpetrato dall'amministrazione locale, che ha causato la distruzione di un'iconica vista sul mare a Santa Marinella. Questo evento segna l'inizio di una serie di iniziative mirate a ricordare le promesse non mantenute e le cerimonie di inaugurazione vuote di significato di questa amministrazione. È un'occasione per la cittadinanza di esprimere la propria voce e il proprio dissenso di fronte a tali scempi, mentre insieme si cerca di preservare e difendere il patrimonio storico e culturale della nostra comunità.

Vi aspettiamo numerosi per spegnere insieme la prima candelina dello scempio compiuto e per riaffermare il nostro impegno nella difesa del nostro territorio e della nostra identità”.

