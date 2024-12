CIVITAVECCHIA – Conto alla rovescia per la presentazione delle liste elettorali a sostegno in vista delle imminenti elezioni amministrative. Una campagna elettorale anomala, partita in netto ritardo e che si accinge ad entrare nel vivo solo poche settimane prima del voto.

Sette i candidati sindaco che si sfideranno: Cristian Bufi (appoggiato da Risorgimento Socialista), Enzo D’Antò (Movimento 5 Stelle, Civitavecchia Popolare e Lista D’Antò), Roberta Galletta (Lista Galletta Sindaco), Massimiliano Grasso per il centrodestra (Fratelli d’Italia, La Svolta, Lega, Lista Grasso e Civitavecchia 2030), Vittorio Petrelli (Il Buon Governo), Marco Piendibene per il centrosinistra (Partito democratico, Piendibene Sindaco e Alleanza Verdi Sinistra) e Paolo Poletti che riesce a tenere insieme i tideiani e gli azzurri (Italia Viva, Forza Italia, Poletti Sindaco e Noi Moderati).

Diciotto liste in corsa, per un totale di oltre quattrocento aspiranti consiglieri comunali. Da domani alle 8 sarà possibile presentare le liste presentare le liste alla segreteria generale del Comune, che le accetterà fino alle 12 di sabato. I cittadini civitavecchiesi saranno chiamati alle urne l’8 e il 9 giugno, con una novità assoluta: per la prima volta si voterà nei giorni di sabato e domenica. I giochi ormai sembrerebbero fatti e salvo sorprese dell’ultima ora, le liste elettorali in vista delle elezioni amministrative sembrerebbero chiuse per tutti e sette i candidati. La caccia all’ultima firma necessaria per la presentazione è conclusa, ora si passa al dibattito sui programmi e sulle iniziative da mettere in cantiere.