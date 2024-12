TARQUINIA –Dovranno essere presentate entro domani, 11 maggio alle 12, pena l’esclusione, le liste a sostegno dei candidati sindaco in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Ancora oggi sono state ore frenetiche a caccia dell’ultimo nome e degli ultimi accordi di coalizione. Intanto oggi la lista Forza Italia – Noi moderati ha ufficializzato il sostegno alla candidatura a sindaco di Alessandro Giulivi. Nella lista anche l’ex sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci candidato alla carica di consigliere.

Nel corso della presentazione della lista di Forza Italia – Noi moderati sono intervenuti il commissario comunale di Forza Italia a Tarquinia Francesco Ciarlanti, il consigliere regionale di Forza Italia Giorgio Simeoni, il consigliere regionale di Noi moderati Nazzareno Neri, il coordinatore regionale per il Lazio di Noi moderati Marco Di Stefano e la commissaria comunale di Noi moderati a Tarquinia Cristina Volpe e il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli, oltre che Sergio Caci.

A spiegare i motivi della sua scesa in campo a Tarquinia è stato lo stesso Caci: «Dopo la fine del mio mandato da sindaco a Montalto di Castro, mi è stato chiesto dal partito a cui ho aderito, Noi Moderati e di cui sono stato nominato commissario per la Provincia di Viterbo, di ritornare sul mio territorio come candidato. Ho riflettuto, mi sono preso il mio tempo, perché tornare a candidarmi come consigliere poteva essere un pochino ricominciare da capo e poi mi sono detto: “Ma forse si” Perché al di là dei ruoli, sindaco, consigliere, militante, l’importante è metterci la faccia. E la prima occasione per me è il rinnovo del comune confinante: Tarquinia, dove sono nato, dove molte persone di Montalto lavorano, passano del tempo libero, si curano. Pochi chilometri separano Tarquinia da Montalto, quindi ho reputato che la scelta di candidarmi qui avesse un senso». «Con grinta, con passione, con lo stesso slancio che ho avuto da ragazzo, con la voglia di avere una visione ampia, di mettermi in gioco, di vivere la politica con la gente fra la gente, con i desideri, con la gioia di rapportarmi alle persone, con la certezza che il mio è un cellulare che risponde sempre, che richiama, con la voglia di fare e di avere ancora tanto da dare: “Si, mi candido” – aggiunge Caci – Ma la vita insegna, che se ho tolto qualche forse da solo prendendo questa decisione, tutti gli altri “forse” li posso levare solo insieme a tutti voi. Perché il lavoro non sia più un forse, perché la salute, i diritti, lo sport, la socialità, la tutela dell’ambiente, la cultura, siano certezze. Perché forse è la parola a cui, purtroppo, una certa politica ci ha abituati con promesse mai mantenute. Togliamo insieme ogni forse davanti ai nostri diritti e rendiamoli concreti. Andiamo insieme in questa nuova avventura. “Con certezza! #MaipiuForse».

La lista di Forza Italia – Noi moderati è una delle cinque a sostegno della candidatura a sindaco di Alessandro Giulivi, in corsa per il secondo mandato.

«In questi ultimi mesi abbiamo ripreso un rapporto quanto più istituzionale possibile – ha detto il vicecoordinatore provinciale di Forza Italia Manuel Catini –, nonostante il simbolo di Forza Italia ci vedeva all’opposizione. Abbiamo voluto ricomporre un quadro di centrodestra quanto più completo possibile». «Abbiamo lavorato per unire il centrodestra; è rimasto fuori solo l’1% - le parole del sindaco Alessandro Giulivi che è intervenuto anche sulla Ztl, dicendosi pronto a cercare un punto d’incontro “perché tutto è migliorabile”. Sul fronte del turismo, Giulivi ha detto di puntare anche sul crocierismo: «Noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio come la Tuscia che è un mondo unico nel suo genere tra cultura, enogastronomia e terme. Il crocierista se lo scopre poi ritorna. Basta pensare che nel ponte lungo del 25 aprile abbiamo avuto 4.500 presenze solo tra Necropoli e museo: segnali positivi che ci fanno capire che stiamo lavorando bene». In primo piano poi anche l’agricoltura e le tipicità del territorio.

«Grazie ad Alessandro Giulivi Tarquinia sta tornando grande – ha detto il presidente della Provincia Alessandro Romoli - La nostra scelta è ricaduta su Alessandro Giulivi, una persona che ha dimostrato con i fatti di poter mettere al servizio della comunità le sue conoscenze che hanno portato risultati importanti, come i fondi del Pnrr o il turismo”. Romoli ha anche sottolineato che «Forza Italia a Tarquinia è tornata a radicarsi e sta lavorando molto bene».

