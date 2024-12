LADISPOLI - «Il Leone in giro per Ladispoli? Non ci facciamo mancare niente. Penso di essere il primo presidente di regione che ha contribuito a catturare un leone. Ho scritto a degli amici presidenti di Croci Rosse africani vantandomi di questo primato. Se vogliamo abbiamo aggiunto un leone al circo della Pubblica amministrazione».

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, scherza così sulla fuga dal circo e successiva cattura di un leone a Ladispoli, sabato scorso nella cittadina nei pressi di Roma. Il governatore ha risposto alle domande della stampa a margine della presentazione del rapporto Caritas sulla povertà a Roma “Le città parallele”.

«Se mi ha sorpreso la quantità di persone con fucili in casa? È materia dei carabinieri. Il fenomeno della caccia ha dei numeri impressionanti nel Lazio, mi stupisce però che le persone escano di casa con il fucile senza fini venatori. Questa facilità non è una cosa di cui andare orgogliosi», ha aggiunto Rocca.

