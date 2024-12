TOLFA - «Fuori luogo, senza senso e prive di fondamento le parole della consigliera regionale Michela Califano rispetto alla attività amministrativa del Comune di Tolfa». Si apre così la risposta della sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio e del resto della maggioranza, dopo le critiche della consigliera regionale Michela Califano (Pd) in tema di sport. «Non è la prima volta che la consigliera interviene su questioni del Comune di Tolfa inanellando figuracce e dando una pessima impressione del ruolo istituzionale che riveste e che richiederebbe, invece, maggiore prudenza e un corretto linguaggio istituzionale - proseguono la sindaca Bentivoglio e gli altri assessori e consiglieri di maggioranza - tutta la maggioranza ribatte e respinge totalmente le affermazioni della consigliera regionale, frutto di un risentimento inspiegabile e di una brutta politica. Ogni volta che è venuta a Tolfa la stessa non si è mai evidenziata per proposte che puntano ad una crescita sociale e culturale del territorio. Giusto per rinfrescare un poco le idee in ambito sportivo: Tolfa vanta un campo da calcio a 11 (realizzato interamente con fondi comunali) e campo da calciotto a 8 nuovi, nuovi campi da tennis in terra sintetica, un impianto di illuminazione a LED del campo da calcio che consente il gioco in notturna con bassissimo dispendio di risorse economiche, uno dei migliori bocciodromi della regione, campo da calciotto a Santa Severa nord, un palazzetto dello sport su cui verrà investito prossimamente oltre 1 milione di euro per la ristrutturazione energetica. L'amministrazione ha ben chiara la sua vocazione sportiva. Complimenti consigliera, la prossima puntata la dedichiamo alla Cultura». ©RIPRODUZIONE RISERVATA