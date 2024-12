CIVITA CASTELLANA - «La presenza del ministro Adolfo Urso rappresenta un segnale di attenzione molto importante per il distretto ceramico. Veniamo da un periodo particolarmente positivo, ma l’occhio del Governo resta attento e vigile». Con queste parole, oggi pomeriggio all’Aldero Hotel, il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, ha introdotto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, impegnato poco prima a Civitavecchia. Siamo in piena campagna elettorale, occasione per «Governo, imprese ed istituzioni locali» di fare quadrato. Strizzando l’occhio ad Antonella Sberna, candidata alle Europee per Fratelli d’Italia e presente all’incontro. «Il distretto ceramico, vocato all’esportazione, è molto importante per il made in Italy e rappresenta un’area produttiva che può svolgere un ruolo chiave in termini di sviluppo di impresa e occupazione», ha detto il ministro Urso. «Recentemente - ha aggiunto - abbiamo celebrato la Giornata del made in Italy (il 15 aprile, ndr), un’occasione per sostenere le nostre imprese nelle loro sfide». A partire dalla Transizione 5.0 per le piccole imprese, «provvedimento che destina 13 miliardi di euro tra risorse Pnrr e bilancio nazionale all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e all’efficientamento energetico attraverso l’utilizzo della tecnologia green ai fini dell’autoconsumo industriale. Si tratta di due capitoli, due asset, su cui dobbiamo spingere per rendere più competitive le nostre imprese». «Questo distretto industriale - ha spiegato Urso entrando nello specifico - può cogliere al meglio questi strumenti, che saranno operativi già tra qualche settimana». Il titolare delle Imprese e del Made in Italy ha poi chiarito quanto sia fondamentale «allineare Comuni, Regioni, Governo nazionale e Parlamento europeo», perché portando avanti politiche comuni «potremo sviluppare a pieno le strategie industriali, che si svolgono soprattutto in Europa. Dobbiamo ambire ad una politica industriale assertiva, come quella che fanno gli Stati Uniti, con risorse comuni, che vanno investite in maniera significativa». Urso ha anche sottolineato l’importanza della politica commerciale che deve essere «di tutela dalla concorrenza sleale, soprattutto da Oriente». Nel corso dell’incontro, che è stato organizzato da Federlazio, dopo i saluti del sindaco Luca Giampieri, hanno preso la parola la presidente di Federlazio Tiziana Governatori; Dimitri Mei (Federlazio ceramica); e Antonio Sini per Apea Civita Castellana. Tra i presenti anche il coordinaore FdI, Massimo Giampieri, e il consigliere regionale Daniele Sabatini. L’arrivo del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nella Tuscia era stata annunciato dall’onorevole Rotelli il 9 maggio scorso, in occasione della visita del responsabile organizzativo nazionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

