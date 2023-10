CIVITA CASTELLANA – In occasione dell’incontro organizzato da Fratelli d’Italia Viterbo “Dal reddito al lavoro. Una sfida da vincere”, tenutosi lunedì scorso presso la sala conferenze Unindustria di Viterbo, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Civita Castellana, Giovanna Fortuna, e l’assessore all’Ambiente e Affari generali, Massimiliano Carrisi, unitamente all’onorevole Mauro Rotelli, da sempre vicino alle istanze e problematiche del distretto industriale ceramico civitonico, hanno incontrato il presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati, onorevole Walter Rizzetto.

«L’incontro è stato un momento utile per confrontarsi sulla tematica del riconoscimento del lavoro particolarmente usurante per gli addetti al settore della ceramica - fanno sapere da Fratelli d’Italia -. Il presidente Rizzetto ha mostrato tutta la sua sensibilità sull’argomento, rendendosi disponibile ad affrontare ed approfondire la tematica in una seduta della commissione che presiede, alla presenza delle organizzazioni sindacali e datoriali e degli organismi amministrativi competenti per i necessari pareri tecnici».

«L’auspicabile avvio della discussione in commissione - conclude la nota di Fratelli d’Italia - rappresenta un’opportunità unica e il primo vero e concreto passo verso il riconoscimento di un diritto che gli operai del distretto industriale ceramico civitonico attendono da decenni. E che grazie al governo Meloni e alla disponibilità dei parlamentari di Fratelli d’Italia potrebbe diventare realtà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA