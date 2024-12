SANTA MARINELLA – “La riapertura dell’area di sosta dell’Arena Lucciola sarà eseguita nei tempi previsti con una ordinanza sindacale”.

A dirlo è l’assessore alla viabilità Andrea Amanati che risponde ai proprietari del terreno dove verrà riaperto un parcheggio pubblico gratuito. “In previsione dell’aumento delle presenze turistiche e di conseguenza del traffico veicolare della cittadina – continua Amanati - esiste l'esigenza di mettere in sicurezza la viabilità della zona centrale di Santa Marinella e l'incolumità pubblica, evitando parcheggi selvaggi che possono intralciare il passaggio dei pedoni o, peggio, essere fonte di potenziali pericoli. Quello che però stupisce e soprattutto dispiace è la poca coerenza del signor Tamagnini, uno dei proprietari di quel terreno, per il quale forse, l'aver raggiunto un accordo che andava solo formalizzato, non avrebbe avuto alcun valore. Abbiamo appreso stamattina, dagli organi di stampa, la smentita di Tamagnini che nega l’esistenza di un accordo per la riapertura. La verità è ben altra e anche altre persone presenti possono testimoniarlo. Lo scorso 9 maggio, il sottoscritto e il sindaco Tidei, hanno incontrato nella sede comunale Tamagnini, perché in vista della prossima stagione estiva, per motivi urgenti di sicurezza e viabilità, c’era la necessità che l’area di sosta restasse aperta, almeno fino al prossimo 30 settembre. Sempre in accordo con Tamagnini, si era convenuto sulla opportunità di evitare di emettere, come già fatto in passato, un’ordinanza per ripristinare l’utilizzo urgente dell’area che, ricordo, per decenni era stata sempre destinata a parcheggio pubblico. L’amministrazione, a ulteriore dimostrazione della sua buona fede, aveva offerto ai proprietari, un primo compenso, a titolo di rimborso, di tremila euro. Sempre Tamagnini, si era dichiarato disponibile, ad accettare l’importo e l’incontro si era concluso con la promessa che ad ottobre i proprietari dell’area in questione avrebbero presentato un progetto di riqualificazione di quei terreni. In realtà, va forse ricordato, che sono anni che i titolari di questa area formulano questa promessa, che poi da sempre e ripetutamente disattendono. Sembra quasi che vogliano prendere tempo per evitare di prendere una decisione. A questo punto, il Sindaco, come ha già annunciato, provvederà comunque a fare un'ordinanza urgente per la riapertura del parcheggio, rendendolo fruibile e gratuito per tutti, perché la sicurezza di una città ha priorità assoluta”.

