«Finalmente l’Alta velocità nella Regione Lazio è diventata realtà, soprattutto per la nostra provincia, con la stazione di Orte che avrà un ruolo strategico nel sistema dei trasporti su ferro». È quanto dichiara il coordinatore di Fratelli d’Italia della Provincia di Viterbo Massimo Giampieri che aggiunge: «Merito della Regione Lazio, che con un emendamento approvato ieri dal Consiglio e inserito nella proposta di legge 64, ha messo in campo un sostanzioso investimento per portare a termine la sperimentazione già in corso nel prossimo anno, e poi per rendere definitivo il servizio ad Alta velocità per i successivi dieci anni. Un traguardo importante che mette fine ad una gestione dei trasporti a singhiozzo, perennemente soggetta a continue proroghe. Tutto ci grazie alla Giunta regionale e all’ impegno del nostro consigliere e capogruppo alla Pisana Daniele Sabatini che si è battuto per questo risultato e con grande impegno è riuscito ad ottenere i necessari investimenti. Un lavoro di squadra che ha visto FdI impegnata ai massimi livelli, sia regionale che nazionale. Infatti il lavoro è iniziato in Parlamento con il nostro deputato Mauro Rotelli che si è a lungo battuto nella Commissione Trasporti di Montecitorio per dotare il nostro territorio di infrastrutture adeguate e soprattutto efficienti, sia su ferro che su gomma. Con il centrodestra al governo del Paese e del Lazio – ha concluso Giampieri – la nostra Regione e la Tuscia sono oggi più forti e competitivi».