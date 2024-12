ALLUMIERE - "Parlare di Italia e di futuro, con uno sguardo verso l'Europa e il mondo. Vogliamo intraprendere questa via, partendo dalla nostra comunità territoriale per interrogarci su come ritrovare la forza politica e sociale in grado di costruire un’alternativa". Sì apre così la nota del Partito Democratico di Allumiere che precede l'incontro, dal titolo: "L'agenda politica del Partito Democratico per costruire l'alternativa", che si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 17.30 presso il Cortile del Palazzo Camerale.

"Il lavoro di tessitura - dichiara la segreteria del PD Allumiere - è un percorso paziente, ma necessario e urgente per l’intera comunità democratica sul territorio di Allumiere. Abbiamo intrapreso un lavoro di programmazione, iniziato nei mesi scorsi, dopo la fase elettorale e dopo l’estate che ci ha visto impegnati nella raccolta firme per importanti temi, che ora riprende a pieno ritmo. Proviamo ad andare oltre la tentazione di una campagna elettorale permanente, che ci vede troppo spesso concentrati su battaglie interne, vogliamo portare avanti un’azione di dialogo, sui temi che ci uniscono e che sono fondamentali per costruire una visione concreta, attenta e di valore". Dalla segreteria del Partito Democratico di Allumiere spiegano poi che l'incontro "Sarà un'occasione anche per affrontare la situazione regionale e locale, oltre a quella nazionale". Per questo il gruppo politico collinare per questo evento ha invitato diversi dirigenti del PD "Con i quali possiamo iniziare un ragionamento a 360° - concludono dalla segreteria del PD di Allumiere - la senatrice PD On. Cecilia D’Elia, Marco Pacciotti della Direzione Nazionale, Michela Califano Consigliera Regione Lazio PD, Antonio Rosati Dirigente PD. Vi aspettiamo tutti venerdì 18 ottobre alle ore 17.30 nel Cortile del Palazzo Camerale".