SANTA MARINELLA – La lista civica Coalizione Futuro torna su un tema che le sta molto a cuore e cioè il mare pulito. “Il sindaco Tidei – si legge in una nota - ribatte con sprezzo e supponenza, a qualsiasi segnalazione di problemi da parte dei cittadini. Tante chiacchiere, ma zero risposte concrete, come sempre. Coalizione Futuro questa estate ha scelto di dare voce ai cittadini delle vacanze alternative, a chi gradisce un bagno in libertà piuttosto che stare sotto l’ombrellone. E a chi, di fronte ad un nauseabondo odore diffuso sulle spiagge e chiazze marroni a mare, ha dato l’allarme e ha chiamato la Polizia locale e la Guardia costiera, preoccupato per la propria salute, ha chiesto controlli più serrati sulle spiagge ed è rimasta delusa dalla risposta della Capitaneria di porto di Santa Marinella che, dopo sopralluoghi realizzati per sua esplicita ammissione, dall’alba alle 9 del mattino, ha dichiarato che tutto era in regola, quando era evidente che le irregolarità riguardassero la gestione delle spiagge nelle ore successive. Coalizione Futuro ha dato voce e seguìto con apprensione gli eventi esplosi sulle spiagge di Santa Severa il 16 agosto e durati più di qualche giorno, tanto da richiamare l’attenzione di testate nazionali. Noi non sappiamo cosa sia accaduto perché, nonostante le preoccupazioni dei bagnanti e di qualche proprietario di stabilimento, il Sindaco, cioè il responsabile della salute pubblica, non ha spiegato che cosa sia successo, né presentato nessun documento a firma dell’Arpa, l’organo deputato a rilasciare l’esito delle analisi delle acque di balneazione, che a questo punto sospettiamo non sia stato neppure interpellato. Chi ama di più la propria città? Chi tace, nasconde e minimizza o chi invece chiede immediati provvedimenti a tutela della salute pubblica e, per il futuro, invoca interventi strutturali perché un sistema fognario notoriamente carente venga messo a norma in modo definitivo? Che il sindaco rifletta”. “La strategia delle denunce – conclude Coalizione Futuro – è ridicola perché nelle critiche dell’opposizione non vi è davvero nulla di criminale. Piuttosto c’è la richiesta di una città più equa, in linea con la difesa dell’ambiente e, infine, più democratica dove la voce del dissenso non venga regolarmente disprezzata e silenziata”.

