SUTRI - Al via i lavori di bonifica e riqualificazione dell’area circostante la Torre Fortebracci, uno dei monumenti simbolo della cittadina. Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Amori.

«La Torre Fortebracci - spiega il primo cittadino di Sutri - non è solo un’imponente testimonianza architettonica, ma rappresenta un importante patrimonio culturale che ci lega alle radici storiche e identitarie del nostro territorio».

Con l’inizio di questi lavori, è intenzione dell’amministrazione comunale restituire a tutta la cittadinanza di Sutri e ai visitatori che giungono da fuori un’area che merita di essere preservata e valorizzata, anche per le future generazioni.

Il progetto di bonifica, che prevede interventi di ripristino ambientale, pulizia e sistemazione dell’area, «è il primo passo - aggiunge Amori - di un piano più ampio che coinvolgerà anche la conservazione ed il miglioramento dell’accessibilità alla torre stessa.

La nostra priorità è non solo tutelare il monumento - sottolinea il sindaco - ma anche migliorare l’esperienza dei visitatori, creando un contesto che permetta di apprezzare appieno la sua storicità e bellezza».

«Siamo convinti - prosegue - che questo intervento contribuirà a rendere ancora più vivo il legame tra la città e il suo patrimonio storico, favorendo al contempo anche lo sviluppo culturale, turistico ed economico del nostro territorio.

Il nostro impegno è volto a rendere la Torre Fortebracci (unico esempio di architettura medievale rimasta integra nella nostra città) un punto di riferimento non solo per i residenti, ma anche per chi giunge da fuori, in cerca di storia, arte e tradizioni», conclude il sindaco Amori.

