CIVITAVECCHIA – Lo aveva assicurato nei giorni scorsi; entro la fine della settimana si sarebbe chiusa la partita legata alla giunta. E così è stato. Proprio nelle ultime ore, infatti, sarebbero arrivate le conferme per la squadra di assessori pronta ad affiancare il sindaco Marco Piendibene nella amministrazione della città.

Tre le quote rosa.

Confermata al Bilancio Florinda Tuoro, l’ex assessore della giunta cinque stelle guidata da Antonio Cozzolino, che si è “dichiarata” presentandosi già il giorno del passaggio di consegne e di cassa tra Tedesco e Piendibene.

All’ex dirigente scolastica dell’IIS Stendhal Stefania Tinti la delega all’Istruzione e alla Cultura, come già anticipato nei giorni scorsi; candidata con la lista Unione Civica ha lasciato il posto in consiglio comunale al M5S in virtù dell’apparentamento siglato al ballottaggio. E ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco.

Infine Antonella Maucioni, per anni punto di riferimento scolastico, dirigente scolastica del Liceo Leonardo da Vinci a Maccarese e Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza del Comune di Fiumicino, impegnata da sempre nel sociale, nella comunità di Sant’Egidio, sarà assessore ai Servizi Sociali.

Urbanistica e Sviluppo Economico: sarebbero queste le deleghe sulle spalle dell’assessore Patrizio Scilipoti, presidente della Compagnia portuale.

Sempre al Partito democratico un’altra delega importante in questo momento storico, legato alla transizione energetica: l’assessorato al Lavoro sarà infatti guidato dal segretario dem Piero Alessi.

L’ex segretario Stefano Giannini, che ha lasciato il Pd ed oggi è in quota Avs, sarà l’assessore all’Ambiente, anche questo un settore chiave per lo sviluppo del territorio.

Infine, come anticipato ieri, Vincenzo D’Antò tornerà a guidare il Commercio, insieme alla delega ai Lavori Pubblici. L’ex candidato sindaco del M5S rischiava infatti di dover lasciare il seggio alla Pucci per il ricorso da parte della coalizione Poletti; è pendente poi l’altro ricorso al Tar, quello presentato dallo stesso D’Antò, per un posto in Consiglio regionale.

La squadra dei sette consiglieri sarà ufficializzata lunedì pomeriggio, dopo il primo consiglio comunale convocato per le 17. Sicuramente saranno indicate anche diverse deleghe. Da capire, ad esempio, a chi saranno affidati settori come Sport o Turismo.

Presidente della massima assise sarà invece Marco Di Gennaro, sulla vicepresidenza invece il nodo sarebbe ancora da sciogliere. Entrando in giunta Patrizio Scilipoti e Enzo D’Antò, le poltrone della Pucci saranno occupate rispettivamente da Albertina Cottuno per il Pd e da Giancarlo Cangani, primo degli eletti nella Lista D’Antò che ufficialmente non ha siglato l’apparentamento, ma che lo vedrà passare sicuramente in maggioranza, insieme agli altri quattro consiglieri del M5S Lucia Aprea, Alessandra Lecis, Dario Menditto e Flavio Fustaino.