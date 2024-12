TARQUINIA - Agenda fitta di incontri e appuntamenti per la coalizione di centrodestra in vista del voto dell’8 e 9 giugno. La coalizione che sostiene Alessandro Giulivi si sta presentando in questi giorni alla città. Mercoledì è stata la volta della lista Udc che ha presentato i propri candidati presso lo stabilimento La Pineta al Lido.

“Torna lo scudo crociato dopo vent’anni – ha detto il segretario provinciale Gino Stella – con una lista nuova, che rappresenta tutto il tessuto sociale”. “Qui a Tarquinia abbiamo studiato e trovato un equilibrio per aiutare Giulivi a proseguire l’opera iniziata. – ha sottolineato il segretario regionale Regino Brachetti – Il programma è lungimirante e vogliamo continuare su questa strada. Quando c’è un progetto la popolazione deve dare fiducia a chi sta governando”. “Tarquinia è una città con potenzialità enormi - ha detto il segretario nazionale, l’onorevole Lorenzo Cesa– e presto arriveranno milioni di euro dal Pnrr da spendere per continuare questo lavoro. Servono sindaci con visione e progettualità, che sappiano colgiere questa opportunità”.

«Ringrazio l'Udc per la fiducia che è stata ribadita ierinel corso dell'incontro a Tarquinia lido - ha detto Giulivi - Ho ascoltato con piacere e interesse gli interventi del segretario nazionale del partito Lorenzo Cesa, del segretario regionale Regino Brachetti e del segretario provinciale Gino Stella. Sono sicuro che la lista, composta da persone valide, farà molto bene alle prossime elezioni. Rinnovo il ringraziamento ai presenti e mando un grande in bocca al lupo ai 16 candidati: Marco Maria Marzi, Ubaldo Persia, Manrico Lodi, Massimo Scappini, Gioia Cugini, Tiziana Montanucci Iattarelli, Paolo Ponti, Luca Mencarini, Paolo Ferri, Simone Castello, Sandra Inghes, Maria Caterina Caratti, Lorenzo Fava, Giuseppe Mosci, Maura Passamonti e Catia Sangiovanni».

Oggi invece è la volta dell’arrivo in città del vicepremier Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Affari Esteri. Alle 17 presso lo stabilimento balneare “Las Vegas” a Tarquinia Lido è prevista una conferenza stampa per la presentazione della lista Forza Italia – Noi Moderati in sostegno di Alessandro Giulivi sindaco.