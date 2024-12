CIVITAVECCHIA – La Lega guarda avanti. C’è voluto del tempo per metabolizzare la sconfitta arrivata dalle urne, ma oggi il partito vuole rinnovarsi e riconquistare i propri spazi.

«Le elezioni comunali hanno dato un esito chiaro, ma anche fornito indicazioni altrettanto chiare – hanno infatti confermato il commissario Emanuela Di Paolo e il capogruppo Antonio Giammusso – va innanzitutto detto che, come partito, riteniamo doveroso ringraziare Massimiliano Grasso, per l’impegno profuso e per aver combattuto fino all’ultimo per riportare il centrodestra alla guida della città. Oggi, però, occorre voltare decisamente pagina costruendo, su basi nuove e solide, una proposta politica alternativa alle sinistre, che si fondi su una opposizione ragionata e che metta avanti ad ogni cosa le esigenze della gente. Pertanto la Lega di Civitavecchia darà vita ad una serie di azioni che, partendo da una base autonoma, vadano poi a coinvolgere le altre forze di area moderata, generando un dibattito condiviso e propedeutico al miglioramento del territorio».

Nelle prossime settimane la Lega ha intenzione di riorganizzare il Direttivo «inserendo esponenti nuovi e rappresentativi delle varie classi economiche di Civitavecchia. Vogliamo essere un riferimento concreto – ha concluso la Lega – i circa 10.000 cittadini che non hanno abbandonato il sogno di vedere a Palazzo del Pincio un leader di centrodestra».