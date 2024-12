GALLESE - «Questa è la situazione a Gallese. Erba alta in ogni dove. Abbiamo fatto presente più volte all’amministrazione il degrado in cui ormai da tempo versa il paese e le sue frazioni. E non lo abbiamo fatto solo noi, ma anche i cittadini». Così la Lega locale, che aggiunge: «Di contro, l’amministrazione ha risposto sui social attaccando la Lega e adducendo che il problema sussiste in quanto la Lega fa ostruzione nei consigli comunali. Precisiamo ancora una volta, che Lega Gallese non è presente in consiglio, né in maggioranza e né in opposizione, malgrado la maggioranza continui a voler far passare il messaggio opposto», conclude la nota.

©RIPRODUZIONE RISERVATA