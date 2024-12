CIVITA CASTELLANA - «Esprimo a nome mio e di Fratelli d’Italia un grande ringraziamento alla Fondazione per il Carnevale civitonico, nelle persone del presidente Turchetti e dei membri del consiglio d’amministrazione per l’ottimo lavoro svolto in occasione del Carnevale 2024». Lo dice Edoardo Fortuna dopo il post su Facebook in cui il direttivo ha manifestato l’intenzione di dimettersi.

«Anche se la notizia era nell’aria da tempo - spiega Fortuna - è con dispiacere che prendiamo atto dell’intenzione dei membri della Fondazione di presentare le proprie dimissioni. Il Carnevale civitonico è un grande evento che richiede molta preparazione, dedizione e competenza, e sarebbe quantomeno ingiusto dire che il dimissionario cda della Fondazione sia stato deficitario anche in uno solo di questi elementi. È con enorme soddisfazione, poi, che tocchiamo con mano la convergenza di tutte le forze politiche sulla visione che l’Amministrazione Giampieri, ed in particolare l’assessore Coletta, hanno sempre avuto in relazione alla nostra manifestazione più identitaria. Visione che ha portato alla costituzione della Fondazione per il Carnevale e che ha finalmente messo a disposizione di questa manifestazione uno strumento fondamentale per la sua gestione, divenuta negli anni sempre più complicata».

«È, infatti, assai gratificante - aggiunge Fortuna - constatare come gli esponenti dei partiti che votarono in consiglio comunale contro l’istituzione della Fondazione stessa, da loro definita “uno strumento inutile”, e che apostrofarono l’organo amministrativo come un “cda politico”, oggi riempiano le pagine di giornale sperticandosi in complimenti senza fine nei confronti del presidente Turchetti e dei suoi collaboratori. Poco male, dico io, che questi complimenti arrivino con ampio ritardo: ciò che conta non è capire le cose al volo, subito appena accadono, va bene anche arrivarci pian piano, pur dopo due anni». «Mi auguro, in tutta sincerità, che il presidente Turchetti e l’intero cda della Fondazione rivedano la loro decisione e scelgano di continuare a lavorare al fianco dell’amministrazione Giampieri per migliorare giorno dopo giorno la festa più amata da tutti i cittadini civitonici», conclude Fortuna.

©RIPRODUZIONE RISERVATA