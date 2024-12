SANTA MARINELLA – “Leggo sui giornali che la Baciu mi chiama in causa, parlando della commissione legalità e trasparenza. Innanzitutto dovrebbe sapere che ad oggi, la commissione di cui era presidente, non è valida a causa della mancata presenza dei consiglieri di minoranza all’ultimo consiglio. Andavano rifatte le elezioni a causa delle modifiche degli assetti consiliari, pertanto nel momento in cui scrive non è presidente. Ma questo dovrebbe saperlo se vuole guidare una commissione sulla legalità, non può convocare nessuno finché non viene nuovamente composta. Poi, e la chiudo qui, poiché non mi presterò ulteriormente a dare visibilità a chi può averne solo chiamando in causa altri, non accetto inviti a far parte del tavolo dei lavori perché io già ci sono e la Baciu no, ed è la maggioranza”. Questo il commento del neo consigliere Maura Chegia, che risponde ad una dichiarazione rilasciata dalla consigliera di minoranza Alina Baciu che aveva condiviso le parole dette dalla Chegia in merito al suo impegno nel risistemare la Piazzetta Giuliani, a tutt’oggi chiusa per lavori in corso. Ma alla Chegia non sono piaciute le parole della Baciu che criticava aspramente il metodo della maggioranza nel tentare di risolvere il problema della stessa piazzetta.

