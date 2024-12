TARQUINIA - Mantenere saldo il rapporto con il territorio rappresenta uno dei capisaldi di Fratelli d’Italia, che lancia la campagna nazionale “Stiamo cambiando l’Italia” e approda sulle coste del litorale viterbese per raccontare ai cittadini quanto lavoro sia già stato svolto dal Governo Meloni, in carica da meno di due anni, e quanti obiettivi ci siano ancora da raggiungere per l’Italia che Fdi ha promesso di costruire e riformare nel suo programma elettorale. Due gli appuntamenti in programma per oggi: un gazebo sarà allestito dalle 10,30 alle 13 a Tarquinia Lido, in viale dei Tritoni (angolo Lungomare dei Tirreni); il secondo dalle 17,30 alle 19,30 a Montalto Marina, sul Lungomare Harmine (incrocio via del Palombaro). Al centro della giornata, le quattro grandi riforme che rivoluzioneranno la Nazione: fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato.

Ai gazebo, dove sarà distribuito materiale informativo, saranno presenti la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati; oltre a militanti e rappresentanti locali.

