CERVETERI - «Complimenti a Carletto (Calenda, ndr) che ha distrutto un sogno che poteva concretizzarsi con l'elezione di 7 deputati. Vediamo se pagherà quello che ha combinato». È l'amaro commento, post voto, del segretario locale di Italia Viva, Maurizio Falconi. Una elezione che ha visto il Terzo polo uscire «sconfitto», «pagando le bizze di un personaggio che ha voluto assecondare solo il suo ego senza minimamente analizzare le conseguenze politiche della sua scelta di andare da solo. La sconfitta del centro favorirà il bipolarismo, tanto agognato dalla comunicazione pubblica e privata». Poi l'analisi del dato locale che non si discosta da quello nazionale con FdI in pole position, subito seguito dal Pd «con solo il 18% dei voti anche se hanno superato di circa 200 voti il risultato delle scorse comunali». «Come circolo di Italia viva vogliamo ringraziare quanti ci sono stati vicino in questa campagna elettorale. Le 190 preferenze ottenute da Marietta Tidei rappresentano un punto da cui ripartire».

©RIPRODUZIONE RISERVATA