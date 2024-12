CERVETERI - Italia Viva Cerveteri "scende in campo" al fianco di Marietta Tidei in vista delle Europee e lo fa con la lista "Stati Uniti d'Europa". «Come circolo di Italia Viva di Cerveteri - spiega il presidente, Maurizio Falconi - forniremo un sostegno forte e tangibile alla lista con azioni concrete tra la gente. Abbiamo già in animo di organizzare volantinaggi e banchetti nel nostro territorio. Già abbiamo pronta una presentazione informativa sul funzionamento dell’Europa politica da condividere con i cittadini che ce ne faranno richiesta». Parlando poi della candidata, Marietta Tidei, Falconi la definisce «una persona che conosce in maniera approfondita le problematiche del territorio laziale e le linee di azioni per sostenere un suo sviluppo. E anche per questo, oltre che per averne apprezzato le sue capacità, il circolo di Italia Viva di Cerveteri sarà al suo fianco in questa ancora più impegnativa battaglia elettorale, fornendo il solito forte sostegno e un vigoroso supporto alla sua campagna elettorale».

