«Nella seduta di oggi abbiamo ratificato l’accordo fra Italia e Albania. Adesso alla sinistra non sta più a cuore l’accoglienza. Perché altrimenti non si capiscono le esternazioni di alcuni del pd sull’accordo fra Italia e Albania, addirittura staremmo costruendo dei lager. Aberrante la narrazione della sinistra». A parlare è il senatore di FdI e presidente della Federazione di Fratelli d’Italia della Provincia di Roma, Marco Silvestroni.

«Ricordo che la politica messa in pratica da loro sull’immigrazione, basata su accogliamoli tutti, non ha portato ad alcun risultato. Il protocollo firmato con l’Albania – prosegue ancora l’onorevole Silvestroni – si basa sul contrasto alla tratta degli esseri umani, una gestione razionale dei migranti, la tutela dei diritti umani attraverso dei flussi legali. Il nostro non è affatto un approccio logistico alla materia ma un approccio pragmatico e razionale. Perché per noi accoglierli vuol dire assicurare loro dignità e garantire una integrazione vera nel mondo del lavoro e nella nostra società. Concetto difficile da capire per la sinistra. L’Albania darà la possibilità all’Italia di utilizzare alcune aree in territorio albanese- nelle quali l’Italia potrà realizzare, a proprie spese, due strutture dove gestire l’ingresso e l’accoglienza temporanea degli immigrati salvati in mare. Cosa c’è di logistico in questo?».