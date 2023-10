L’emergenza legata all'invasione di cimici asiatiche nel comprensorio dei Monti Cimini approda in Regione Lazio.

A comunicarlo è la consigliera regionale Valentina Paterna, presidente della VIII commissione: «Lunedì 16 ottobre abbiamo convocato un'audizione in commissione Agricoltura e Ambiente per affrontare direttamente il problema. Saranno ascoltate le istanze di produttori, sindaci e associazioni di categoria con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa e studiare interventi mirati. Milioni di esemplari della cosiddetta 'cimice bruna' hanno preso d'assalto i territori cimini, creando notevoli disagi sia ai cittadini che agli agricoltori. Secondo le stime raccolte dai sindacati – spiega Paterna – i danni ai raccolti di nocciole si aggirerebbero intorno al 20-30%, con possibili ripercussioni economiche negative per tutto il comparto agricolo. All'audizione parteciperanno, inoltre, i tecnici specializzati dell'Università della Tuscia. Un approccio di tipo scientifico è necessario per comprendere le cause che hanno generato l'emergenza ed elaborare strategie affinché quanto accaduto in queste settimane non si ripeta in futuro», conclude Paterna.

