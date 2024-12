CIVITAVECCHIA – Terzo appuntamento in poco meno di un anno per Massimiliano Grasso e Civitavecchia 2030: dopo i convegni di giugno e di ottobre scorso, infatti, domani si tornerà a parlare di sviluppo della città e del territorio, proseguendo quanto già indicato con spunti nuovi ed interessanti.

L’appuntamento è per le 18,30 all’aula consiliare Renato Pucci del Comune con “Insieme per la città del futuro-lavoriamo per lo sviluppo”. Un luogo di incontro e di confronto di idee e di progettualità, un momento di condivisione e di dibattito, con uno sguardo chiaro a quella che dovrà essere la Civitavecchia del futuro, soprattutto in considerazione del phase out dal carbone, con una transizione energetica da governare.

Al convegno hanno garantito la presenza già diversi autorità ed istituzioni del territorio. Interverranno il senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, il deputato di FdI Mauro Rotelli, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli.

Il dibattito sarà moderato dalla giornalista del Tg5 Mediaset Francesca Cenci. Concluderà gli interventi il presidente dell’associazione “Civitavecchia 2030” Massimiliano Grasso. L'ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

