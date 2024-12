LADISPOLI - Dopo quasi tre ore «un passo avanti» a tutela dei cittadini che da anni ormai soffrono di inquinamento acustico, soprattutto in prossimità del centro cittadino, è stato fatto. Il consiglio comunale ha votato all’unanimità la mozione, modificata, presentata dai consiglieri di Ladispoli Attiva. Stralciata la parte dove si chiedeva la modifica dell’ordinanza sindacale che stabilisce gli orari entro i quali è consentito “fare musica” nei giorni festivi e feriali (sia in estate che in inverno), la massima assise cittadina ha impegnato l’amministrazione comunale a porre in essere tutte le verifiche e gli atti propedeutici a verificare la possibilità di dotare gli agenti della polizia locale, in accordo con Arpa Lazio, di fonometri o in alternativa, come fatto in altre città, di installare delle centraline che h24 monitorino il rispetto dei limiti previsti dalla legge segnalando nell’immediato possibili effrazioni. Altro aspetto contenuto nel documento presentato dai consiglieri civici e che è passato con i voti favorevoli di tutti, è anche l’alternativa di far dotare di questi strumenti, «e dunque a costo zero per l’amministrazione», tutti quegli esercizi che vorranno svolgere attività musicale o di intrattenimento. Dopo le polemiche iniziali con il muro contro muro di maggioranza e opposizione e l’ira di alcuni cittadini presenti in aula, a voler testimoniare le difficoltà e il disagio subito in questi anni, che in un primo momento avevano anche lasciato l’aula consiliare per manifestare la loro contrarietà alle parole del sindaco e di alcuni consiglieri di maggioranza, il testo modificato è stato approvato.

«Una grande vittoria politica per Ladispoli Attiva che si è fatta carico di queste esigenze - ha commentato il consigliere Fabio Paparella - ma non è la risoluzione del problema. È l’inizio di un percorso in cui ci auguriamo che tutte le forze di maggioranza e minoranza facciano la loro parte per spronare l’amministrazione a mettere in campo questi provvedimenti in tempi veloci»

