«Accolgo con favore le notizie incoraggianti provenienti dalla presentazione del bilancio sociale Inps nella Provincia di Viterbo avvenuta a Palazzo dei Priori, nel quale si registra un significativo miglioramento dell'occupazione, con meno disoccupati, più assunzioni e un netto crollo delle ore di cassa integrazione». Lo dice l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. «I dati - prosegue il deputato FdI - evidenziano una tendenza positiva che riflette il dinamismo e la resilienza del mercato del lavoro nel nostro territorio. Un numero crescente di persone ha trovato occupazione, contribuendo al miglioramento complessivo della situazione economica locale. Inoltre, il crollo delle ore di cassa integrazione si traduce in una maggiore stabilità nell'occupazione. Il quadro mostrato suggerisce un rafforzamento del tessuto economico locale e una maggiore sicurezza per i lavoratori, grazie anche alle politiche economiche messe in atto dal Governo Meloni, che saranno ulteriormente rafforzate dalle iniziative previste all’interno della legge di bilancio, come la riduzione del cuneo fiscale, e la previsione di ulteriori incentivi per l’occupazione», conclude Rotelli.

