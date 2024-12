ALLUMIERE - Ad Allumiere l'opposizione è sul piede di guerra: i consiglieri del PD e di Insieme per Allumiere protestano "per lo stato di degrado che regna nel paese".

I consiglieri di opposizione del Partito Democratico Nicol Frezza e Enrico Fracassa dopo varie proteste "relative a situazioni di incuria" stavolta, come didascalia di una foto di un comunicato di protesta contro il fermo della realizzazione di un marciapiede da parte dell'amministrazione comunale, utilizzano la frase del popolare brano musicale "La guerra di Piero" di Fabrizio De Andrè: "Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi a sono mille papaveri rossi".

Nicol Frezza e Enrico Fracassa insieme agli altri membri del direttivo e ai tesserati scrivono: "Visto che alle interrogazioni i nostri amministratori non rispondono, chiediamo pubblicamente al sindaco e agli altri membri dell'amministrazione comunale come mai il marciapiede che arriva a Monte Roncone è pessime condizioni?

Perché si sono interrotti i lavori?"

Ad alzare la voce i consiglieri comunali di Insieme per Allumiere Antonio Pasquini e Sante Superchi che denunciano "erba alta, transenne e altre problematiche irrisolte".

"Il primo grande risultato, dopo due anni di amministrazione Landi, è quello dell'inerzia: i nostri amministratori stanno fermi - scrivono Antonio Pasquini e Sante Superchi - il sindaco forse non conosce nemmeno la zona, ma i consiglieri e gli assessori?

Nel pieno centro urbano, centro storico del “Borgo”, regna il degrado.

Dopo due anni di soldi spesi solo per iniziative folkloristiche, sarà giunto il momento di affrontare e risolvere qualche problema e, soprattutto, evitare di crearne altri?"

