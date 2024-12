ALLUMIERE - TOLFA - In collina Fratelli d'Italia a valanga. Sabato e domenica si sono svolte le elezioni europee e, come nel resto d'Italia, l'affluenza è stata bassa e in calo rispetto alle precedenti elezioni del 2019 e nei due comuni di Allumiere e Tolfa è stato il partito della premier Giorgia Meloni ad aver ottenuto più preferenze attestandosi come primo partito in entrambi comuni.

Ad Allumiere 1952 cittadini hanno espresso le loro preferenze, di cui 983 maschi e 969 femmine. Forte il bagno di voti ottenuto da FdI: ben 507 sono state le preferenze ottenute dal partito rappresentato ad Allumiere dal consigliere Alessio Sgriscia per una percentuale del 26.97. Questo numero elevato di voti ha stupito un po' tutti vista la tradizionale vocaziome di sinistra del paese. Il secondo partito che ha ottenuto più preferenze è stato il Partito democratico con 363 voti (18.60%). Buona affermazione del gruppo Stati Uniti d’Europa che ha sostenuto la candidata del territorio con 256 preferenze (13.11%). A seguire Forza Italia con 220 preferenze (11 27%); Movimento 5 Stelle con 210 voti. La Lega si è fermata a 121 preferenze. Per quanto riguarda le altre liste il gruppo Libertà ha avuto 6 preferenze; Alleanza Verdi e Sinistra 94; Alternanza Popolare 3; Democrazia Sovrana Popolare 16; Pace Terra Dignità 3; Azione Siamo Europa 16.

A Tolfa netta preferenza dei tolfetani per Fratelli d'Italia che ha ottenuto ben 548 preferenze attestandosi come primo partito. I tolfetani hanno premiato la premier Giorgia Meloni (327 preferenze) e il gruppo FI. La cittadina collinare, però, continua ad essere una roccaforte di Forza Italia che è la seconda forza del paese con 486 preferenze e sono ora uno dei comuni più azzurro del Lazio con bagno di voti per il ministro degli affari esteri Antonio Tajani che è stato scelto da 395 tolfetani. Il Partito democratico ha ottenuto 279 preferenze mentre Stati Uniti Europa sono stati preferiti da 250 votanti: votatissima la candidata del territorio Marietta Tidei. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuta 159 voti; la Lega si è fermata a 114 preferenze. Per quanto riguarda le altre liste: Libertà 11 preferenze; Alleanza Verdi e Sinistra 104; Alternanza Popolare 7; Democrazia Sovrana Popolare 5; Pace Terra Dignità 34; Azione Siamo Europa 28.

Le schede bianche sono state 22, mentre le nulle 77.

L'affluenza è stata del 56.06% e rispetto alle precedenti elezioni del 2019 (62.5%) è calata.

