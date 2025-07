CAPODIMONTE - La comunità di Fratelli d’Italia torna a riunirsi per un nuovo importante momento di incontro e confronto: giovedì 31 luglio alle ore 20, presso La Caletta, in località Pajeto, a Capodimonte, si svolgerà la Festa dei Patrioti, evento politico aperto a militanti, amministratori, simpatizzanti e cittadini.

L’iniziativa, diventata un appuntamento fisso dell’estate, rappresenta un’occasione di riflessione sull’attività del partito sul territorio e sulle prossime sfide politiche, a partire dai comuni fino ai tavoli regionali, nazionali ed europei. Sarà un momento per rafforzare il legame con la base, rinnovare l’entusiasmo e consolidare la presenza di FdI nei territori, partendo dall’ascolto delle comunità locali, vero motore dell’azione politica del partito. La dirigenza provinciale sarà presente per fare il punto sul lavoro svolto e rilanciare l’impegno di Fratelli d’Italia in tutte le sedi istituzionali: oltre agli amministratori locali, saranno infatti presenti il deputato Mauro Rotelli, l’europarlamentare Antonella Sberna e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli. Radicamento, ascolto e progettualità saranno al centro dell’incontro, che testimonia la vitalità di una comunità politica sempre più coesa e presente.

