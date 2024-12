«A venti anni dall’istituzione del giorno del ricordo che conserva e rinnova la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo di istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre, il passare del tempo non ha inciso sul dolore per quelle tragiche pagine storiche segnate dall’abbandono e dalla violenza. E’ necessario impedire che la verità venga ribaltata e che quanto accaduto cada nell’oblio soprattutto, ma non solo, perché le giovani generazioni comprendano a pieno cosa significhi lottare per la libertà e imparino il valore della convivenza e dell’amore per l’Italia». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente a Montecitorio.