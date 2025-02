Nell’ aprile 2023 il gruppo di Fdi al Comune di Viterbo presentò, tra gli altri, un emendamento di 85.000 euro al Bilancio per illuminare il tratto di viale Fleming di competenza comunale che porta all'ospedale. Il tratto è buio e, perciò, molto pericoloso.

«Avevamo raccolto le istanze di cittadini e operatori che quotidianamente percorrono quel tratto di strada. L’amministrazione Frontini convenne sulla necessità e quello fu l’unico emendamento approvato», ricorda la capogruppo Allegrini.

«Dopo qualche mese abbiamo sollecitato in aula notizie sull’opera e l’iter e ci era stato comunicato che l’intervento sarebbe stato realizzato come opera di urbanizzazione da un lottizzante frontista. Evidentemente gli 85.000 euro sono stati utilizzati in altro modo o non ritenuti sufficienti. La scorsa settimana - continua Allegrini - in occasione della imminente inaugurazione del Santa Rosa ultimato ho nuovamente chiesto la tempistica dell’opera, che non è più rimandabile, ma risposta non c’è stata». «Il gruppo di Fdi ricorda anche come una analoga iniziativa venne intrapresa dai colleghi di Fdi nel consiglio provinciale, perché un tratto è di competenza dell’amministrazione provinciale ed anche in Provincia chiederemo lo stato dell’arte. Torniamo quindi a sollecitare il Comune per far sì che l’illuminazione sia portata a termine e, siccome sappiamo che una lottizzazione può durare decenni, con un accesso agli atti vedremo di quale lottizzazione si tratta e se la soluzione ideata dal Comune (in verità contro l’indicazione dell’immediata esecuzione prevista dal nostro emendamento) non avesse i tempi giusti, riproporremo l’emendamento e la richiesta che viale Fleming sia perfettamente illuminato e sicuro come deve essere una strada che porta al nosocomio della città», conclude il Gruppo FdI del Comune di Viterbo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA