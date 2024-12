CIVITAVECCHIA – Dopo la recente nomina della giunta, il neo eletto sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha immediatamente avviato una serie di visite agli uffici comunali, con l'obiettivo di instaurare un contatto diretto e sinergico tra il personale amministrativo e i nuovi assessori. Un'iniziativa che evidenzia la volontà di creare un clima collaborativo e produttivo all'interno della macchina amministrativa. Ieri mattina, infatti, il Sindaco ha accompagnato il neo assessore ai Servizi sociali, Antonella Maucioni, a conoscere il suo nuovo ufficio.

«Lo farò per tutti i membri della mia giunta - ha detto Piendibene - perché ritengo che il personale politico e quello amministrativo debbano viaggiare assieme in armonia». Il Primo cittadino ha poi ringraziato tutto il personale dei Servizi sociali per l'accoglienza riservata a Maucioni, sottolineando l'importanza del lavoro che li attende in un settore nevralgico. «Sono certo - ha detto - che saranno una squadra affiatata ed efficace».

Sempre in mattinata, poi, il Sindaco, accompagnato dall'assessore all'Urbanistica Enzo D'Antò e dal consigliere Gianc arlo Cangani, ha fatto visita all'ufficio urbanistico. «L'urbanistica - ha commentato il Primo cittadino - rappresenta uno degli architravi della pubblica amministrazione. Mi ha fatto piacere vedere un bel clima e voglia di darsi da fare». Il Sindaco ha sottolineato che questo tipo di approccio, che favorisce il contatto diretto tra amministrazione e uffici, può contribuire a creare un clima positivo e collaborativo, di cui potrà beneficiare l'intera città. «Abbiamo un programma ambizioso e sono certo che il neo assessore D’Antò - ha concluso - e l'ufficio faranno assieme un ottimo lavoro».

L'assessore Maucioni – già alle prese con lo sbarco dei 178 migranti in arrivo sabato con la Life Support - ha ringraziato il Sindaco per l'iniziativa, evidenziando l'importanza della vicinanza agli uffici per il buon funzionamento della complessa macchina amministrativa. «La nostra missione - ha commentato sulla propria pagina social l’assessore D’Antò - è chiara: trasformare la città in un luogo di cui essere fieri». Sono giorni di lavoro intenso per i neo eletti assessori che stanno facendo il punto con gli uffici sullo stato dell’arte per poi mettersi al lavoro.

