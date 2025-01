"La richiesta del presidente Meloni al Comandante Generale dei carabinieri, Luongo, di conferire un riconoscimento al Maresciallo Masini, è sacrosanto”. A dirlo è il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni, dopo le parole della premier durante la conferenza stampa di inizio anno che, rispondendo a una domanda sulla vicenda accaduta a Rimini nella notte di Capodanno (quando un uomo ha accoltellato 4 persone, due 18enni e due anziani, prima di essere fermato e ucciso dal Maresciallo Masini e che ora è indagato per eccesso di legittima difesa).

“Nei giorni di festa ho incontrato e ringraziato tanti comandanti di stazione della provincia di Roma – proseguito il senatore Fdi – molti dei quali per per esigenze di servizio non erano stati con le loro famiglie neanche a Natale. Non si dovrebbe mai temere di fare il proprio dovere. Se verrà dato, come auspico, il riconoscimento, al Comandante Masini – ha concluso il senatore Silvestroni – sarà una vittoria di tutti quegli uomini e donne delle forze dell'ordine che si sacrificano quotidianamente per mantenere fede al loro giuramento”.