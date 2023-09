CIVITA CASTELLANA – «Nei giorni scorsi abbiamo deciso di riprendere in mano la tematica della gestione del servizio idrico integrato e lo abbiamo fatto sotto due aspetti». Lo annunciano Valerio Biondi, consigliere comunale di Civita Castellana, e Rita Bonanni, collega di Ronciglione. «Poiché la Talete spende ogni anno quasi 10 milioni di euro di soldi dei cittadini per la manutenzione degli impianti di dearsenificazione per affrontare una problematica legata alla salute pubblica - spiegano -, abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti per avere le copie dei contratti di manutenzione in essere nonché conoscere i dettagli degli interventi annuali eseguiti. Come più volte ribadito in precedenti occasioni, per noi, il problema della dearsenificazione è un problema che non può essere superato addebitando i costi nelle bollette che pagano i cittadini ma lo stato, la regione e l’Ato se ne devono fare carico attraverso la fiscalità generale». «Inoltre - aggiungono i due consiglieri - nelle settimane precedenti, la regione Lazio aveva concordato un finanziamento di 200 mila euro per affrontare l’emergenza Uranio nelle acque del Comune di Ronciglione. Al fine di conoscere lo stato dei fatti, è stato richiesto alla Talete se questi fondi sono realmente arrivati nelle proprie casse in modo da comprendere anche le tempistiche degli interventi. Infine, nei prossimi giorni, cercheremo di coinvolgere nuovamente gli amministratori locali che avevano aderito al coordinamento degli amministratori in Blu al fine di concordare ulteriori iniziative volte a salvaguardare la gestione pubblica dell’acqua e scongiurare la cessione di parte delle quote di Talete a privati», concludono Biondi e Bonanni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA