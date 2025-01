CERVETERI - «Il presidente del consiglio comunale dei giovani, Alessandro Panizza, lascia fuori dalla porta la Festa della Liberazione e respinge come "inammissibile" una mozione presentata dal nostro gruppo, sulla partecipazione alle manifestazioni per il 25 aprile». L'attacco all'esponente del consiglio dei giovani arriva dal gruppo "Regeneration Cerveteri" composto da Christian Matilli, Sara Mundula, Roberto Lepporani, Leonardo Corcioni e Irene De Santis. In sostanza la mozione invitava «i consiglieri a prendere parte alle attività istituzionali di Cerveteri in occasione del 25 aprile» e allo stesso tempo, impegnava «l'amministrazione a fare loro dono di una copia della Costituzione italiana». «Di tale mozione, però, è stata di fatto impedita la discussione»: non sarebbe stata inserita nell'ordine del giorno «in quanto ritenuta inammissibile dal presidente e non confacente alle attività del consiglio». «Un'azione - hanno detto da Regeneration Cerveteri - che va contro i principi del nostro consiglio comunale e che testimonia come l'azione del presidente Panizza non sia affatto super-partes». Gli esponenti del gruppo, invitano inoltre, «i giovani consiglieri del gruppo di maggioranza Onda Nuova a riflettere e prendere le distanze da questi gravi comportamenti del Presidente» e chiedono «la convocazione di un consiglio comunale aperto a tutta la cittadinanza al fine di discutere di un argomento estremamente importante, consentendo l'intervento del pubblico alla discussione».

