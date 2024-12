SANTA MARINELLA – “Nell’ultimo consiglio comunale è stato votato all’unanimità il nuovo Piano Comunale per gestire l’emergenza in caso di necessità, noi abbiamo già espresso i motivi del nostro voto a favore, tuttavia sono ancora numerosi gli scenari che nel piano non sono previsti, alcuni molto probabili, altri invece già successi”.

La dichiarazione è della leader di Coalizione Futuro Clelia Di Liello.”I cittadini di Santa Marinella – continua l’esponente comunale - in particolare quelli di Santa Severa, ricorderanno che qualche anno fa, proprio in una domenica d'agosto, una tromba d'aria fece tanti danni a Santa Severa. Per fortuna accadde prestissimo al mattino, pertanto senza vittime tra le centinaia di bagnanti in spiaggia. Ecco, rispetto a questo episodio drammatico, pensiamo che il piano non preveda un sistema di pre allertamento ai titolari degli stabilimenti, un sistema d'allarme ben segnalato per i bagnanti, vie di fuga segnate e aree sicure per evitare di finire trafitti da ombrelloni, sdraio o pattini. Non si tratta di fantascienza. E’ un fatto accaduto e che potrebbe riproporsi in modo sempre più frequente nel prossimo futuro come gli scienziati mettono in guardia. Immaginate di dover gestire una popolazione, turisti stranieri compresi, che è raddoppiata, ma con infrastrutture che sono insufficienti persino per la popolazione in inverno”. “Rinnovando il giudizio positivo sul Piano – conclude la Di Liello - suggeriamo di migliorarlo. A questo proposito, per esempio, provvedendo a inserire nelle schede i dati che mancano della popolazione estiva o prevedere sistemi di pre allertamento ai titolari delle spiagge”.

