FIUMICINO - «Si è tenuto un incontro tra i consiglieri del Partito Democratico di Fiumicino e il Sindaco Mario Baccini. In tale confronto, concretizzatosi dopo circa 15 mesi di amministrazione a guida della giunta di centro destra, il Pd di Fiumicino ha ribadito il proprio ruolo di opposizione e di interlocuzione per il bene della Città». Ne dà notizia il Pd locale.

«Il confronto ha riguardato le questioni vitali per il territorio, con particolare attenzione per le infrastrutture, l’ambiente, il bilancio, i lavori di realizzazione dell’Auditorium del Mare, il raddoppio dell’aeroporto, la portualità e il Ponte della Scafa. Il Sindaco ha confermato il suo impegno per tali importanti temi di altissimo rilievo per il Comune. Rispetto ai lavori dell’Auditorium si è confermata l’intenzione di proseguire nel progetto, seppur ad oggi vi sono alcune problematiche negli atti amministrativi necessarie da risolversi per continuare i lavori. Al termine dell’incontro, ferme restando le differenze e i reciproci ruoli, il Pd di Fiumicino ha ribadito il suo impegno per il bene collettivo, tenuto conto della dialettica politica istituzionale che si esprime anche attraverso una collaborazione fattiva tra maggioranza e opposizione, per il bene della città e di tutti i suoi abitanti» conclude il Partito Democratico di Fiumicino.